Гинеколог Бондаренко объяснила изменения фигуры во время менопаузы
Гормональная перестройка во время менопаузы способна повлиять на обмен веществ и распределение жира, рассказала акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Карина Бондаренко. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам врача, снижение уровня эстрогенов связано с изменением состава тела. Жировая ткань при этом чаще скапливается в области живота, в том числе вокруг внутренних органов.
Бондаренко пояснила, что такой жир участвует в обменных процессах и может поддерживать хроническое воспаление. Это способно повлиять на чувствительность клеток к инсулину, аппетит и уровень энергии. Поэтому изменения фигуры в период менопаузального перехода не всегда зависят от силы воли, отметила специалист.
Врач предложила наряду со здоровыми привычками обратить внимание на инозитолы. По ее словам, эти вещества участвуют в передаче сигналов инсулина внутри клеток и могут влиять на углеводный обмен. Гинеколог упомянула и сочетание инозитолов с хромом. Как пояснила Бондаренко, микроэлемент способен воздействовать на чувствительность к инсулину, чувство голода и тягу к сладкому.
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