20 ноября 2026, 10:38

Врач Бондаренко: набор жира в период менопаузы связан с изменением состава тела

Фото: iStock/Srisakorn

Гормональная перестройка во время менопаузы способна повлиять на обмен веществ и распределение жира, рассказала акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Карина Бондаренко. Об этом сообщает «Пятый канал».