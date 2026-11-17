17 ноября 2026, 13:34

Обследования и вакцинация против ВПЧ помогают предотвратить рак шейки матки

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Регулярные обследования и вакцинация против вируса папилломы человека помогают предотвратить рак шейки матки или выявить изменения на ранней стадии. Об этом рассказал врач акушер-гинеколог Истринской клинической больницы Герман Несен., информирует Министерство здравоохранения Московской области.







Поводом для беседы стал Всемирный день действий по ликвидации рака шейки матки, который отмечают 17 ноября. По словам специалиста, заболевания шейки матки часто протекают без заметных симптомов. Поэтому женщина может не подозревать о проблеме. Для выявления изменений врачи используют осмотр, цитологическое исследование и кольпоскопию. При подозрительных результатах специалист может назначить биопсию: исследование образца ткани помогает уточнить диагноз.



Тактика лечения зависит от характера изменений. При некоторых воспалительных заболеваниях врач назначает лекарства. При выраженной дисплазии может потребоваться удаление пораженного участка. Если обследование выявит рак, специалисты подберут лечение с учетом стадии заболевания. Главным фактором риска врач назвал вирус папилломы человека. Презервативы снижают вероятность заражения, однако не обеспечивают полной защиты. Вакцинация против ВПЧ помогает предупредить заражение наиболее опасными типами вируса. Вопрос о прививке, в том числе после начала половой жизни, стоит обсудить с врачом.



Герман Несен посоветовал женщинам регулярно посещать гинеколога и проходить обследования. Периодичность скрининга следует определять вместе с врачом с учетом возраста, результатов анализов и индивидуальных факторов риска.