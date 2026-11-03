Гинеколог разъяснила, когда холод представляет опасность для женского здоровья
Гинеколог Климова: женскому здоровью вредит одежда не по погоде, а не трусики
Врач-акушер-гинеколог Юлия Климова опровергла распространенное мнение о том, что короткое нижнее белье в холодную погоду вредит женскому здоровью. По словам специалиста, главную опасность представляет одежда не по погоде, а не длина трусиков, пишет РИАМО.
Для защиты от холода врач рекомендовала выбирать теплые колготки. Также подойдут термобелье или достаточно длинная верхняя одежда.
«Если женщина тепло и адекватно погоде одета в верхнюю одежду, длина нижнего белья — будь то короткие трусики или классические модели — не имеет никакого клинического значения и не влияет на здоровье», — пояснила Климова.Ранее гинеколог предупредила об ожогах после спринцевания уксусом. Она призвала не использовать самодельные тампоны с эфирными маслами или борной кислотой.