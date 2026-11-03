Гинеколог разъяснила, когда холод представляет опасность для женского здоровья

03 ноября 2026, 21:34

Гинеколог Климова: женскому здоровью вредит одежда не по погоде, а не трусики

Фото: istockphoto/demaerre

Врач-акушер-гинеколог Юлия Климова опровергла распространенное мнение о том, что короткое нижнее белье в холодную погоду вредит женскому здоровью. По словам специалиста, главную опасность представляет одежда не по погоде, а не длина трусиков, пишет РИАМО.





Для защиты от холода врач рекомендовала выбирать теплые колготки. Также подойдут термобелье или достаточно длинная верхняя одежда.



