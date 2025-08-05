«50 томов материала уголовного дела»: Стало известно, как ответят террористы за убийства в «Крокус Сити Холле»

05 августа 2025, 12:18

Адвокат Айвар: в деле о «Крокус Сити Холле» 50 томов материала

Фото: istockphoto/sakhorn38

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в отношении 19 обвиняемых. Рассмотрение дела проходит в одном из зданий Московского городского суда из-за большого количества участников процесса.





Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» заявила, что было оглашено обвинение в отношении 19-ти подсудимых, четверо из которых признали себя виновными.





«Огласили обвинение, выяснили у подсудимых, признают ли себя невиновными, они все пояснили. После чего были исследованы материалы, характеризующие личности всех, и прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения на 6 месяцев, то есть до 7 января 2026 года. Пятеро подсудимых не возражали против продления меры пресечения, пятеро возражали, остальные оставили вопрос на усмотрение суда», — объяснила она.

«Большая часть потерпевших приходит в судебное заседание, дает показания. Свидетели тоже. Исследований и доказательств очень много — почти 50 томов материала уголовного дела. Прокуратура быстро все оглашает, без всяких промедлений и затяжек», — сказала юрист.

«Когда такое большое количество жертв, такие страшные последствия расстрела, разреза, поджога, грозит пожизненное лишения свободы. Естественно, потерпевшие будут настаивать на максимально строгом наказании», — заключила Айвар.