«50 томов материала уголовного дела»: Стало известно, как ответят террористы за убийства в «Крокус Сити Холле»
Адвокат Айвар: в деле о «Крокус Сити Холле» 50 томов материала
Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в отношении 19 обвиняемых. Рассмотрение дела проходит в одном из зданий Московского городского суда из-за большого количества участников процесса.
Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» заявила, что было оглашено обвинение в отношении 19-ти подсудимых, четверо из которых признали себя виновными.
«Огласили обвинение, выяснили у подсудимых, признают ли себя невиновными, они все пояснили. После чего были исследованы материалы, характеризующие личности всех, и прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения на 6 месяцев, то есть до 7 января 2026 года. Пятеро подсудимых не возражали против продления меры пресечения, пятеро возражали, остальные оставили вопрос на усмотрение суда», — объяснила она.
По ее словам, суд будет рассматривать дело каждую неделю и не собирается затягивать. Есть вероятность, что дело успеют рассмотреть за полгода.
«Большая часть потерпевших приходит в судебное заседание, дает показания. Свидетели тоже. Исследований и доказательств очень много — почти 50 томов материала уголовного дела. Прокуратура быстро все оглашает, без всяких промедлений и затяжек», — сказала юрист.
Она отметила, что есть обвиняемые, которые, помимо совершения террористического акта, обвиняются в переводе денег, в предоставлении оружия, в перевозке на транспортном средстве — их могут осудить по дополнительной статье.
«Когда такое большое количество жертв, такие страшные последствия расстрела, разреза, поджога, грозит пожизненное лишения свободы. Естественно, потерпевшие будут настаивать на максимально строгом наказании», — заключила Айвар.