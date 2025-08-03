Около половины жертв теракта в «Крокусе» скончались из‑за пожара

03 августа 2025, 12:07

ТАСС: около половины погибших при теракте в «Крокусе» стали жертвами пожара

Фото: Istock/wirot pathi

Почти половина погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» скончалась из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.