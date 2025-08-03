Около половины жертв теракта в «Крокусе» скончались из‑за пожара
ТАСС: около половины погибших при теракте в «Крокусе» стали жертвами пожара
Почти половина погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» скончалась из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно документам, из 149 жертв около 70 человек умерли от воздействия опасных факторов возгорания — у них не нашли огнестрельных или иных травм.
Судмедэксперты указали, что смерть наступила из‑за термоингаляционной травмы (ожогов дыхательных путей) в сочетании с отравлением угарным газом.
Остальные жертвы теракта погибли либо от огнестрельных ранений, либо по причинам, которые пока не удалось установить.
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