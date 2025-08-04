Стал известен возможный куратор теракта в «Крокус Сити Холле»

04 августа 2025, 11:53

Фото: istockphoto / fergregory

Лидер баталхаджинцев* Ильяс Белхароев, которого следственные органы России подозревают в торговле оружием, мог быть одним из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил NEWS.ru бывший участник движения Шамиль Булгучев.





Кроме того, он не исключил его возможную причастность к убийству генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, погибшего в декабре 2024 года.





«Это полностью его (Белхароева) тема, его специализация. Есть исполнители, левые люди, расходный материал, им дадут немного денег, наркоты и потом сразу бросят. А есть те, кто серьезный, кто снабдит оружием, — это Белхароев», — объяснил собеседник.

