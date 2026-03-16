«60+ мер поддержки»: Депутат рассказала о льготах для многодетных семей

16 марта 2026, 11:11

Депутат Буцкая: для каждой многодетной семьи есть 60+ мер поддержки

В Госдуме предложили кардинально изменить понятие «многодетная семья», распространив его на родителей с двумя детьми. Однако первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с «Радио 1» призвала не спешить с выводами и для начала разобраться в тех мерах поддержки, которые государство уже гарантирует каждой семье, но о которых многие просто не знают.





Собеседница пояснила, что на данный момент это инициатива, которая требует серьезной проработки.





«Во-первых, это предложение. Важно не только то, что мы предлагаем, но и то, как мы это будем реализовывать. Тут заложены все возможности, в том числе и финансовые. Сегодня статус многодетной семьи закреплен не федеральным законом, а указом президента, и этот статус четко регламентирован: семья считается многодетной, если в ней воспитывается трое и более детей. Это документ, которого мы очень долго ждали, потому что в ряде регионов раньше многодетными считались семьи с четырьмя или даже семью детьми», — заявила Буцкая.

«Мы смогли собрать больше трёх с половиной тысяч мер поддержки для семей с детьми. И мы точно знаем, что для каждой семьи есть 60+ мер поддержки, которыми она может воспользоваться. Но когда спрашиваешь родителей, сколько они знают, обычно вспоминают три-четыре», — отметила эксперт.

«Например, знаете ли вы о том, что питание для беременных, кормящих женщин и детей до трёх лет должно предоставляться бесплатно по рекомендации врачей? А бесплатные лекарства для детей с нуля до трёх лет?» — поделилась Буцкая.