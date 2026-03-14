Россиянам напомнили о мерах поддержки пожилых людей старше 80 лет

14 марта 2026, 19:31

Депутат Панеш разъяснил механизм увеличения выплат пенсионерам после 80 лет

Депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал о поддержке граждан старше 80 лет и напомнил об удвоении фиксированной выплаты к страховой пенсии.





В беседе с RT Панеш отметил, что с 1 января, после индексации, размер выплаты составляет 9 584 рубля.

«Для граждан, достигших 80 лет, эта сумма удваивается и становится 19 169 рублей. Кроме того, внутри этой выплаты теперь учитывается и надбавка на уход, которая с января 2026 года составляет 1 413 рублей. Таким образом, общее увеличение пенсии при достижении 80-летнего возраста для получателей страховой пенсии составляет почти 11 тысяч рублей ежемесячно», — пояснил парламентарий.