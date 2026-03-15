Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кредитами
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме с использованием фейковых сообщений о кредитах. Его слова передает РИА Новости.
Депутат объяснил, что злоумышленники рассылают такие «оповещения», чтобы заставить пользователей перейти по вредоносным ссылкам. Смеха проста: человеку приходит СМС на телефон или в мессенджер с текстом вроде «Статус вашего займа был обновлён» и ссылкой для перехода.
Расчёт делается на эффект неожиданности – даже человек, никогда не бравший кредит, испытывает тревогу и желание немедленно проверить информацию. Это типичная фишинговая атака, провоцирующая импульсивные действия.
При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный сайт, копирующий страницы банков или микрофинансовых организаций. Там россиянина просят ввести номер телефона, паспортные данные, реквизиты карты или код из СМС. В некоторых случаях может начаться загрузка вредоносного файла, который открывает злоумышленникам доступ к личной информации.
Немкин подчеркнул, что подобные рассылки носят массовый характер. Мошенники рассчитывают, что рано или поздно попадут на людей, которые действительно недавно оформляли кредит, или на тех, кто легко пугается возможных финансовых проблем. Поэтому сообщения часто выглядят нейтрально и не содержат конкретных упоминаний банков или организаций.
Депутат рекомендовал никогда не переходить незнакомым ссылкам. При желании проверить информацию следует зайти в официальное приложение банка или позвонить по номеру, который указан на сайте организации.