Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кредитами

15 марта 2026, 03:41

Депутат Немкин: Мошенники начали обманывать россиян фейковыми СМС о статусе кредита

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме с использованием фейковых сообщений о кредитах. Его слова передает РИА Новости.





Депутат объяснил, что злоумышленники рассылают такие «оповещения», чтобы заставить пользователей перейти по вредоносным ссылкам. Смеха проста: человеку приходит СМС на телефон или в мессенджер с текстом вроде «Статус вашего займа был обновлён» и ссылкой для перехода.



Расчёт делается на эффект неожиданности – даже человек, никогда не бравший кредит, испытывает тревогу и желание немедленно проверить информацию. Это типичная фишинговая атака, провоцирующая импульсивные действия.



