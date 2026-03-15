Достижения.рф

В Госдуме предложили способ сэкономить на коммунальных платежах

Депутат Кошелев предложил дать право жильцам управлять отоплением в квартирах
Фото: iStock/almaphoto

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил способ экономить на коммунальных платежах. В беседе с РИА Новости он призвал дать жильцам самостоятельно управлять отоплением в квартирах.



Кошелев отметил, что централизованная система отопления ориентирована на усреднённые параметры, из-за чего в межсезонье в квартирах может быть либо слишком холодно, либо слишком жарко. Депутат предложил установить в каждой квартире автономную систему отопления, которая позволит самостоятельно регулировать нагрев батарей и контролировать расход тепла с помощью индивидуального счётчика.

Этот подход, по мнению парламентария, является наиболее справедливым, поскольку он предполагает оплату только за реально использованное тепло. Это должно стимулировать граждан более бережно расходовать ресурсы и снижать свои затраты, заключил Кошелев.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0