В Госдуме предложили способ сэкономить на коммунальных платежах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил способ экономить на коммунальных платежах. В беседе с РИА Новости он призвал дать жильцам самостоятельно управлять отоплением в квартирах.
Кошелев отметил, что централизованная система отопления ориентирована на усреднённые параметры, из-за чего в межсезонье в квартирах может быть либо слишком холодно, либо слишком жарко. Депутат предложил установить в каждой квартире автономную систему отопления, которая позволит самостоятельно регулировать нагрев батарей и контролировать расход тепла с помощью индивидуального счётчика.
Этот подход, по мнению парламентария, является наиболее справедливым, поскольку он предполагает оплату только за реально использованное тепло. Это должно стимулировать граждан более бережно расходовать ресурсы и снижать свои затраты, заключил Кошелев.
