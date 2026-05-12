«60% успеха»: Врач назвала «золотую шестёрку» привычек для здорового давления

12 мая 2026, 18:52

Врач Глезер: тишина во время еды влияет на давление

Хотите снизить давление без лишних лекарств? Начните с тарелки и кроссовок. Врачи подсчитали: вклад образа жизни в лечение гипертонии превышает 60%. И речь не о голодании и изнурительных тренировках.





Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» рассказала, что когда речь заходит о высоком давлении, большинство сразу думает о таблетках. Но современная кардиология говорит обратное: изменить цифры на тонометре можно и без рецепта — через образ жизни.





«Вклад самого образа жизни и действий человека — больше 60%», — пояснила она.

Что входит в «золотую шестёрку» привычек?

Движение вместо дивана: минимум 30 минут быстрой ходьбы или другой активности 5 дней в неделю (всего 150 минут).

«Сейчас очень модно танцевать — в клубе или на площадке. Это движение, общение, хорошая музыка. Всё можно придумать, надо хотеть», — посоветовала кардиолог.

Овощи как лекарство: организм требует минимум 500 г свежих овощей в день.

«450 граммов салата — одна из лучших профилактик первичного инфаркта миокарда у мужчин. Для женщин важны фрукты — для снижения риска инсультов. Овощи и фрукты должны быть ярко окрашенными, тёмными — так мы получим много флавоноидов и антиоксидантов», — отметила эксперт.

Беда — не солёные огурцы, а «скрытая соль».

«Скрытая соль — это торты, пирожные, продукты в панировке, готовая еда», — предупредила Глезер.

Контроль веса: каждый лишний килограмм физически повышает давление.

Тишина во время еды: то, что вы слушаете или смотрите во время приёма пищи, влияет на выбор продуктов.

«Если идут боевики, громкие выстрелы, музыка неклассическая — это предрасполагает к неправильной еде, к тому, что называют "джанк-фуд". Чем громче звучит — тем больше этого употребляют», — поделилась кардиолог.