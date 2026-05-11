Врач объяснила, когда могут быть ночные судороги
Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина сообщила, что ночные судороги могут указывать на дефицит витамина D. По ее словам, нехватка этого элемента нередко маскируется под обычную усталость или другие состояния, не связанные с авитаминозом.
Специалист в беседе с NEWS.ru напомнила, что витамин D, известный как «солнечный», влияет не только на обмен кальция, но и на состояние костей, мышц, нервную систему, иммунитет и общее самочувствие. Одним из частых признаков его дефицита является хроническая усталость. Кроме того, возможны перепады настроения, эмоциональная подавленность, потеря мотивации, мышечная слабость, тянущие ощущения в ногах, ломота в теле и дискомфорт в суставах. Уланкина отметила, что особенно по ночам человека могут беспокоить судороги.
К числу других симптомов врач отнесла сонливость, снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания, а также внешние проявления. В частности, ломкость ногтей, выпадение волос и медленное заживление ран.
Ранее дерматолог назвала витамины и продукты для здоровой кожи. Если говорить о возрастных изменениях, речь идет о железе, магнии, витамине C и других компонентах.
