04 марта 2026, 12:05

Фото: iStock/Maryviolet

8 марта – это особенный день, когда мы можем выразить свою любовь и благодарность женщинам в нашей жизни. Мама, бабушка, подруга, коллега, свекровь и жена – каждая из них заслуживает внимания и приятного сюрприза. О том, как подобрать идеальный подарок, расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что подарить маме на 8 Марта Что подарить подруге на 8 Марта Что подарить коллеге на 8 Марта Что подарить жене на 8 Марта Что подарить свекрови на 8 Марта Что подарить бабушке на 8 Марта

Что подарить маме на 8 Марта

Кулинарный мастер-класс;

Книга любимого автора;

Фоторамка с семейной фотографией;

Органайзер для косметики;

Настенная мини-ваза.

Что подарить подруге на 8 Марта

Подарочный сертификат в магазин одежды;

Набор льняных полотенец;

Электрическая пилка;

Подставка для очков;

Алмазная мозаика.

Что подарить коллеге на 8 Марта

Коробка конфет или печенья;

Подарочный набор меда;

Набор форм для выпечки;

Набор разделочных досок;

Сумка-шопер из гобелена.

Что подарить жене на 8 Марта

Интерьерная песочная картина;

Палантин;

Вакууматор;

Букет из зефирных цветов;

Сертификат в магазин косметики.

Что подарить свекрови на 8 Марта

Вспениватель молока;

Портрет по фото;

Билет в театр;

Хлебопечка;

Сертификат в спа.

Что подарить бабушке на 8 Марта