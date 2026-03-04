Россиян предупредили о штрафах за вонь из квартиры

04 марта 2026, 03:21

Доцент Леонова: Россиянам грозит штраф до 20 тысяч за неприятный запах в квартире

Фото: iStock/nicoletaionescu

Россиянам грозит штраф до двадцати тысяч рублей за неприятный запах в квартире. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.