Россиян предупредили о штрафах за вонь из квартиры
Россиянам грозит штраф до двадцати тысяч рублей за неприятный запах в квартире. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
По ее словам, неприятный запах может возникать из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений: отсутствия уборки, несвоевременного выноса мусора или ненадлежащего ухода за животными.
За такие нарушения физическим лицам грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей. Для юридических лиц сумма взыскания значительно выше — от десяти до двадцати тысяч рублей.
Если источником запаха стали животные, их могут изъять у владельца путем выкупа. Леонова пояснила, что такая мера направлена одновременно на защиту животных и на соблюдение прав других жильцов многоквартирного дома.
