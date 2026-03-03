Россиян призвали выгуливать собак на поводке из-за пробуждения диких животных

03 марта 2026, 19:45

Кинолог Орлова: Собак весной следует выгуливать на поводке из-за диких животных

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

С наступлением весны и пробуждением лесных обитателей владельцам собак необходимо выгуливать питомцев на поводках, чтобы избежать конфликтной ситуации с дикими животными. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ветеринарный врач, аспирант департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института (АТИ) РУДН, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова.





Если собака реагирует на подзыв, который работает даже в стрессовых условиях, её можно выгуливать без поводка, пояснила эксперт. По её словам, главная угроза для диких животных исходит не от агрессии хищников, а от охотничьего инстинкта домашних собак.



В опасности могут оказаться ежи, белки, молодые бобры и лосята. При этом собаки сами могут пострадать. Встреча со взрослым лосем, бобром или кабаном может привести к тяжёлым травмам питомца.





«Мы должны понимать, что, гуляя с собакой на природе, мы в лесу не одни, мы в гостях у его обитателей. Если собака недостаточно воспитана и не может услышать вас, когда у нее перед глазами находится дикое животное, то следует более внимательно заняться ее воспитанием», — заключила эксперт.