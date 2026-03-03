«Лошади и подкова»: Астролог рассказала, какие амулеты принесут удачу в 2026 году

03 марта 2026, 21:26

Фото: iStock/igorr1

В 2026 году удачу будут приносить натуральные камни, поддерживающие стихию Огня, и подкова. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.





По ее словам, в год огненной Лошади энергетическую поддержку стоит искать в натуральных камнях, относящихся к этой стихии, например, в рубине, который связан с Солнцем.





«Он усиливает лидерские качества и помогает мыслить здраво в критических ситуациях. Тем же, кому важна удача в личной жизни, советую везде носить с собой гранат, который символизирует страсть. Также стоит обратить внимание на янтарь — он считается источником оптимизма и творческих сил, дает удачу в карьере и финансах», — рассказала Старун Москве 24.