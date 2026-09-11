Трижды женился и удочерил племянницу: история оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» и личная жизнь дирижёра. Где он сейчас?
12 сентября исполняется 82 года выдающемуся скрипачу, дирижёру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову, который является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». О биографии артиста, его знаменитом оркестре и известных цитатах расскажет редакция «Радио 1».
Биография Владимир СпиваковаВладимир Спиваков — выдающийся российский скрипач и дирижер, родившийся 12 сентября 1944 года в Уфе. С раннего возраста он проявлял выдающиеся музыкальные способности, что привело его к учебе в Московской консерватории. Под руководством таких мастеров, как Леонид Коган и Юрий Янкелев, Спиваков достиг значительных успехов в классической музыке.
Широкую известность Спиваков приобрёл благодаря основанию в 1979 году камерного ансамбля «Виртуозы Москвы», ставшего одним из самых ярких творческих объединений нашего времени.
«Виртуозы Москвы»: история создания и развития оркестраКоллектив ансамбля «Виртуозы Москвы» быстро завоевал популярность не только в России, но и за ее пределами. Под руководством Спивакова оркестр стал известен своими яркими концертами и оригинальными программами, объединяющими классическую музыку и современные интерпретации.
«Виртуозы Москвы» по сей день продолжают радовать слушателей по всему миру, участвуя в международных фестивалях и гастролях.
Личная жизнь Владимира СпиваковаГлавной женщиной в жизни Владимира Теодоровича стала актриса и телеведущая Сати Саакянц, с которой они счастливы вместе уже более 40 лет. Их знакомство началось заочно, когда маэстро в гостях у друга в Ереване увидел на стене портрет молодой студентки ГИТИСа и влюбился в ее глаза. Позже они встретились в Москве, и, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, этот союз оказался невероятно гармоничным.
На долгие годы Сати оставила актерскую карьеру, полностью посвятив себя семье и поддержке великого мужа, и лишь спустя десятилетия вернулась на телевидение и театральную сцену. В этом браке у супругов родились три дочери — Екатерина, Татьяна и Анна. Кроме того, Владимир и Сати удочерили Александру, родную племянницу дирижера, оставшуюся без родителей после ранней смерти его сестры.
Все четыре дочери выросли в атмосфере любви к искусству и выбрали творческие профессии: Екатерина занимается дизайном и пишет сценарии, Татьяна играет в театре во Франции, Анна строит карьеру джазовой певицы под псевдонимом Anna Kova, а Александра связала свою жизнь с модой. Сегодня дети маэстро уже взрослые и преимущественно живут за границей, но семья сохраняет очень тесную и теплую связь.
«В музыке есть всё, что есть в космосе»: цитаты Владимира СпиваковаВладимир Спиваков — не только талантливый музыкант, но и мудрый мыслитель. Его высказывания о музыке, жизни и искусстве вдохновляют многих. Вот несколько запоминающихся цитат:
- «Музыка — это язык, который понимает каждый».
- «Искусство должно быть доступно всем, независимо от их происхождения».
- «Каждый концерт — это новая история, которую мы рассказываем вместе с музыкой».
Владимир Спиваков сегодняЛетом 2026 года дирижера госпитализировали. Вопреки слухам об инсульте, его супруга Сати Спивакова уточнила, что музыкант лечился от тяжелой пневмонии. Уже 3 июля его выписали из больницы. В начале сентября 2026 года маэстро впервые вышел на сцену после лечения: он открыл ежегодную Премию Корша в Театре наций.
12 сентября 2026 года, в свой день рождения, Владимир Спиваков проведет большой концерт в Московском международном Доме музыки.