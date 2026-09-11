«Куча бабла»: Певица Бьянка рассказала о покупке трёхэтажного дома
Певица Бьянка сообщила о покупке трёхэтажного дома за наличные
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) приобрела трёхэтажный дом. Она заплатила наличными. Об этом артистка рассказала на дне рождения «Русского Радио».
Дом включает бассейн, веранду и ландшафтный дизайн. Половину жилья занимает гардеробная. Интерьер выполнен в стиле бохо.
«Я без понятия, сколько там этих квадратов. Поскорей бы закончился ремонт. Мебель ещё не пришла, поэтому придётся ещё подождать два месяца, я так расстроилась. Куча бабла, немеренная куча бабла. Там была просто чистая коробка. Всё под ключ, именно так, как я хочу. Я сразу купила за наличку, три этажа», — сказала Бьянка.Артистка добавила, что в её доме нет места для мужчины. По мнению Татьяны, у избранника должно быть своё жильё. Кроме того, певица удивилась, что все её соседи — коллеги из шоу-бизнеса.