Стивен Сигал перевел продажу особняка на Рублевке в закрытый режим

11 сентября 2026, 08:16

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Стивен Сигал перестал продавать свой особняк в подмосковном Усово через открытые объявления. Причина — к дому стали приезжать поклонники актера, которые хотели увидеть знаменитость, а не купить недвижимость, сообщает Telegram-канал Mash.