Стивен Сигал перевел продажу особняка на Рублевке в закрытый режим
Стивен Сигал перестал продавать свой особняк в подмосковном Усово через открытые объявления. Причина — к дому стали приезжать поклонники актера, которые хотели увидеть знаменитость, а не купить недвижимость, сообщает Telegram-канал Mash.
Особняк выставлен за 650 млн рублей, однако покупателя пока не нашли. Один из заинтересованных клиентов просил снизить цену минимум на 100 млн рублей. Теперь переговоры с потенциальными покупателями проводят без публичной рекламы.
Дом площадью 500 квадратных метров расположен на участке в 15 соток рядом с Рублево-Успенским шоссе. Внутри — три спальни, гардеробные, три ванные комнаты и домашний кинотеатр. На участке также есть баня и беседка с зоной для приготовления шашлыка.
По данным канала, Сигал выставил дом на продажу в декабре 2025 года. Российское гражданство актер получил в 2016 году.
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