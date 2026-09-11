Жена рэпера Басты вышла на прогулку в Париже в образе за 1,45 миллиона рублей
Супруга рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская отправилась в Париж и опубликовала в личном блоге фотографии с прогулки по улицам города.
Подписчики и модные обозреватели обратили внимание на её наряд. Издание Super изучило вещи, которые выбрала жена исполнителя, и посчитало их общую стоимость.
Для выхода Елена надела коричневую юбку Chanel. Такая вещь стоит 4,5 тысячи евро, то есть примерно 439 тысяч рублей. Она дополнила образ оранжевой футболкой, которая добавила наряду яркости.
Через плечо Вакуленко-Пинская повесила сумку Chanel за 900 тысяч рублей. На ноги женщина надела туфли того же бренда за 1,1 тысячи евро, или около 107 тысяч рублей. Таким образом, три люксовые вещи в образе супруги Басты обошлись примерно в 1,45 миллиона рублей. Сама Елена пока никак не комментировала стоимость своего наряда.
Читайте также: