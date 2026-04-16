81 год в тайге: история Агафьи Лыковой, последней представительницы семьи старообрядцев. Как сложилась ее судьба и где она сейчас?
17 апреля Агафье Лыковой исполняется 81 год. Всю свою жизнь она проводит в сибирской тайге. К ней доставляют провизию вертолетами, а также приезжают ученые, представители власти, врачи, туристы и паломники. «Радио 1» расскажет, что известно о её судьбе.
Кто такая Агафья Лыкова: последняя из родаАгафья Лыкова родилась 17 апреля 1945 года. Она — последняя выжившая из семьи старообрядцев-беспоповцев, которые ушли в глухую тайгу в 1930-х годах. Долгое время они жили в изоляции, пока в 1978 году геологи случайно не обнаружили их заимку. Тогда о семье Лыковых написали в прессе.
Вскоре после этого большинство членов семьи умерли — предположительно, их иммунитет не справился с контактом с внешними вирусами и бактериями. Единственной выжившей осталась Агафья. Вот уже более 35 лет она живет одна.
С тех пор она живёт на заимке, расположенной в лесах Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии. Агафья поддерживает переписку с местными властями и периодически просит о помощи. В 2018 году она подала сигнал SOS через спутниковый телефон из-за отсутствия продовольствия. Тогда губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лично вылетел к ней.
Миллионы на одного человека?Бывший глава Хакасии Виктор Зимин высказывался о затратах на обеспечение жизни Агафьи. Он подчёркивал, что речь идёт о миллионах рублей и был недоволен тем, что продукты доставляются вертолетами.
«Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты. Еще раз борт из Кузбасса прилетит для нее — и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там», — пояснял он.
Зимин также упоминал, что ей не раз предлагали переехать в обжитые места, но она каждый раз отказывалась.
Почему Лыкова не уезжаетВ 2021 году стало известно, что Лыкова отказалась от переезда в столицу. Причиной она назвала завет отца — Карпа Лыкова. По её словам, он предсказывал, что она погибнет, если покинет родной дом.
В 2023 году Агафье предложили временно эвакуироваться, поскольку над её территорией проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Байконур».
«Каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время», — рассказали в Хакасском заповеднике.
Как Агафья Лыкова получила новый домВ ноябре 2020 года Агафья направила письмо бизнесмену Олегу Дерипаске с благодарностью за ранее оказанную помощь и просьбой — помочь в строительстве нового дома взамен старой избы, так как старый дом развалился. Дерипаска согласился.
«Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — подтвердил представитель бизнесмена.Уже в 2021 году Агафья переселилась в новый дом, построенный при поддержке Дерипаски. Его освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви.
Как Агафья Лыкова живет сейчас: состояние здоровьяПо словам директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего, в 2022 году здоровье Агафьи было в порядке. Рядом с её домом обустроен кордон, на котором работает инспекторский состав.
«Мы передвинули пост к ней поближе, чтобы Агафья могла дойти до нас. В летнее время привозим ей продукты, недавно решили вопрос со связью. Теперь она может нам позвонить», — сообщил он.Он также отметил, что к Лыковой регулярно приезжают волонтёры — около 15 человек. Они помогают ей с урожаем, хозяйством и ремонтом. Сегодня Агафья Карповна остается на своей заимке, где держит хозяйство, коз, кур и кошек, несмотря на суровые условия, требующие помощи.
Весной 2026 года её посещали сотрудники заповедника. Сообщается, что она благополучно пережила зиму.