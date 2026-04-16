Синоптик рассказал о снеге в Москве в понедельник
Осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик предупредил, что в понедельник Москва подвергнется воздействию арктического воздуха, что приведет к значительному понижению ночных температур до околонулевых значений с возможностью легких заморозков и появления гололедицы. Также прогнозируются интенсивные осадки, которые могут превратиться в снег.
По его словам, количество осадков может достичь 27 миллиметров, что составляет три четверти от месячной нормы. В течение двух дней образуется временный снежный покров толщиной от двух до пяти сантиметров. Дневная температура будет колебаться в пределах от нуля до плюс трех градусов. При этом порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, что создаст ощущение более холодной погоды, примерно минус три – минус пять градусов, добавил Тишковец.
