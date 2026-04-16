В Госдуме назвали причину одиночества россиян
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина связала рост числа одиноких россиян с кризисом института семьи за последние 30 лет.
По ее словам, в начале 1990-х либералы высмеивали советский взгляд на семью как на «ячейку общества». На смену ему пришла «свобода отношений», и такая установка, по мнению депутата, подорвала привычные ценности.
Останина считает, что запрет пропаганды чайлдфри стал ответом на этот курс. Она уверена, что отказ от деторождения усиливает разрушение семейных связей. Еще одной причиной депутат назвала отъезд молодежи в мегаполисы ради учебы и карьеры. Из-за этого малые города и села все чаще становятся местом одинокой старости.
Парламентарий в беседе с «Москвой 24» призвала менять государственную политику и развивать жизнь в провинции. По ее мнению, людям важно дать возможность строить будущее там, где они родились.
