Россиянам рассказали, как распознать фальшивые отзывы на товары
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, как распознать фальшивые отзывы на товары.
В беседе с RT специалист пояснил, что такие рецензии могут вводить покупателей в заблуждение, но существуют признаки для их выявления.
«Должна быть аргументация, которая вызывает определённое доверие... Отзыв объективный, когда указаны и положительные стороны, но есть и какие-то замечания или, скажем, неудовлетворение ценой, сравнение с другими такими же товарами из той же категории», — отметил Павел.Желательно, чтобы отзыв сопровождали фото или видео, добавил Шапкин. Это особенно важно при покупке дорогих товаров, таких как автозапчасти. Эксперт подчеркнул: не стоит доверять одному источнику. Лучше смотреть оценки на независимых площадках и мнения экспертов. Если отзыв вызывает сомнения, нужно подумать перед покупкой.