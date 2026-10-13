«98% полного излечения»: Онколог объяснил, когда рак молочной железы имеет благоприятные прогнозы

13 октября 2026, 18:40

Онколог Каприн: 98% полного излечения от рака происходит при ранней диагностике

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Ежегодно миллионы женщин по всему миру слышат этот диагноз, однако паника — не лучший советчик. Рак молочной железы перестал быть приговором: ключ к спасению кроется в регулярном самообследовании и своевременном визите к маммологу.





Главный онколог Подмосковья Иван Каприн в беседе с «Радио 1» рассказал, как стадия заболевания меняет прогноз и жизнь пациентов.





«Есть такое правило: чем раньше мы выявим заболевание, тем проще его излечить. Человек может даже забыть про него на всю жизнь. Около 98% полного излечения происходит при ранней диагностике. Чем позже выявляется заболевание, тем прогнозы менее благоприятные», — сказал он.

«Выявили маленькое образование, чётко запрограммировали путь лечения, вылечили и далее занимаемся только наблюдением. Человек про это забыл. Если человек приходит на продвинутую стадию — третью-четвёртую, — то тут подключается уже несколько вариантов лечения: химиотерапия, гормональная терапия, лучевая терапия, операция. Иногда пациенту приходится пройти через все эти этапы, и лечение длится годами. В части случаев болезнь переходит в хроническую форму, и человек лечится всю жизнь», — объяснил онколог.