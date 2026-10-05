Онколог рассказал, есть ли у Лерчек шанс на ремиссию

05 октября 2026, 14:29

Врач объяснил особенности лечения рака желудка IV стадии

Валерия Чекалина (фото: Instagram* / ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает лечение рака желудка IV стадии. После девятого, заключительного курса химиотерапии она вновь оказалась в стационаре из-за сильных болей в спине. О том, как оценивают результаты лечения при таком диагнозе, Super рассказал онколог-химиотерапевт, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев.





По словам специалиста, пациентов с таким диагнозом регулярно обследуют каждые 2–3 месяца. Для контроля состояния используют КТ, МРТ или ПЭТ-КТ, однако при раке желудка чаще выбирают компьютерную томографию.



«К сожалению, когда мы говорим о IV стадии рака желудка, мы почти никогда не говорим о ремиссии заболевания, только о стабилизации», — отметил Евсеев.