Онколог рассказал, есть ли у Лерчек шанс на ремиссию
Врач объяснил особенности лечения рака желудка IV стадии
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает лечение рака желудка IV стадии. После девятого, заключительного курса химиотерапии она вновь оказалась в стационаре из-за сильных болей в спине. О том, как оценивают результаты лечения при таком диагнозе, Super рассказал онколог-химиотерапевт, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев.
По словам специалиста, пациентов с таким диагнозом регулярно обследуют каждые 2–3 месяца. Для контроля состояния используют КТ, МРТ или ПЭТ-КТ, однако при раке желудка чаще выбирают компьютерную томографию.
«К сожалению, когда мы говорим о IV стадии рака желудка, мы почти никогда не говорим о ремиссии заболевания, только о стабилизации», — отметил Евсеев.По его словам, лекарственная терапия в большинстве случаев направлена на сдерживание роста опухоли и сохранение качества жизни.
При этом в редких случаях у пациентов выявляют микросателлитную нестабильность (MSI). Тогда иммунотерапия может привести к излечению или очень длительному периоду без ухудшения состояния. Однако такое лечение подходит далеко не всем пациентам.