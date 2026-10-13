«Апельсиновая корка»: Онколог рассказал, что реально снижает риск рака груди

13 октября 2026, 12:37

Онколог Каприн: снижает риск рака груди здоровый образ жизни и диагностика

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Рак не выбирает только тех, кто пренебрегает здоровьем: заболеть может и человек, ведущий образцовый образ жизни. Вопрос лишь в том, насколько сильно привычки меняют вероятность, и где заканчивается разумная профилактика, а начинается тревожный поиск болезней там, где их нет.





Главный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн в беседе с «Радио 1» перечислил факторы риска, которые действительно влияют на вероятность заболеть, и объяснил, где проходит граница между разумной профилактикой и лишними обследованиями.





«Очень много есть факторов риска, которые развивают заболевания молочной железы: алкоголь, излишний вес, ожирение, химические канцерогены на производстве, курение, вредные привычки, злоупотребление красным мясом.

При этом полностью исключить риск не получится», — сказал он.

«Каждый человек для себя выбирает свой путь: если он злоупотребляет алкоголем и курит, то рисков заболеть намного больше, чем у того, кто рядом занимается спортом. Откладывать визит к врачу категорически нельзя, если замечаются патологические выделения из соска, втяжения или покраснения кожи, так называемая «апельсиновая корка», а также любые новые уплотнения, которые женщина нащупала, например, во время душа», — объяснил Каприн.