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Онколог назвала основные симптомы рака молочной железы

Онколог Давыденкова назвала уплотнение в молочной железе главным признаком рака
Фото: iStock/megaflopp

Основным признаком рака молочной железы является уплотнение, которое не вызывает боли или дискомфорта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.



Она подчеркнула, что такое новообразование можно прощупать, а иногда и увидеть. Женщины часто не обращают на него внимания, полагая, что оно исчезнет само. Также при раке молочной железы встречается так называемый «синдром площадки» — небольшое углубление на коже, заметное в зеркале, если поднять руки вверх.

Давыденкова отметила, что люди нередко долго не идут к врачам. В некоторых случаях женщины обращаются за помощью уже на стадии распада железы. Чтобы выявить болезнь рано, нужно регулярно проходить маммографию или УЗИ молочных желез.

Ранее стоматолог и главный врач сети клиник Smile Symphony Армен Мирзоян перечислил три признака требующей замены старой пломбы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

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