Онколог назвала основные симптомы рака молочной железы
Основным признаком рака молочной железы является уплотнение, которое не вызывает боли или дискомфорта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.
Она подчеркнула, что такое новообразование можно прощупать, а иногда и увидеть. Женщины часто не обращают на него внимания, полагая, что оно исчезнет само. Также при раке молочной железы встречается так называемый «синдром площадки» — небольшое углубление на коже, заметное в зеркале, если поднять руки вверх.
Давыденкова отметила, что люди нередко долго не идут к врачам. В некоторых случаях женщины обращаются за помощью уже на стадии распада железы. Чтобы выявить болезнь рано, нужно регулярно проходить маммографию или УЗИ молочных желез.
Ранее стоматолог и главный врач сети клиник Smile Symphony Армен Мирзоян перечислил три признака требующей замены старой пломбы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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