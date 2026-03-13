«99% успеха»: Россиянам рассказали, как победить гепатит С

13 марта 2026, 11:15

Инфекционист Рябов: вирус гепатита С вылечить можно с помощью технологий

Вирусный гепатит С — острое или хроническое инфекционное заболевание, которое поражает в основном гепатоциты (клетки печени) и вызывает развитие воспалительного процесса в печени. При сочетании ряда факторов, образа жизни и отсутствии адекватного лечения вирусы гепатита С приводят к цирротической перестройке ткани и раку печени (гепатоцеллюлярной карциноме).





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что гепатит С сейчас лечится, и эффективность препаратов достигает 99%.



По словам специалиста, главная проблема вируса долгие годы заключалась в отсутствии эффективной терапии, из-за чего болезнь неизбежно переходила в хроническую стадию. Однако современная медицина совершила прорыв, и теперь у пациентов есть шанс на полное выздоровление.





«Сейчас это заболевание лечится. Когда оно продиагностировано, есть специфические препараты для лечения. Их эффективность достигает 99%. То есть люди после проведения лечения выздоравливают», — сказал он.

«Профилактикой занимается государство. У нас любое оперативное вмешательство требует сдачи анализов. При госпитализации в стандарт входит определение анализа на вирус гепатита C. Мы в состоянии выявить человека, у которого инкубационный период или отсутствие симптомов, и тем самым мы занимаемся лечением. Это профилактирует передачу его другим людям, потому что передача очень часто осуществляется именно от людей с бессимптомным проявлением», — резюмировал Рябов.