«БАДы и витамины»: Нефролог рассказала об опасных привычках для почек
Нефролог Амитова: бесконтрольный прием БАДов может нанести вред здоровью почек
Бесконтрольный прием БАДов и витаминов, а также белковые диеты могут приводить к болезням почек. Об этом предупредила врач-нефролог Марина Амитова.
Она уточнила, что самой опасной привычкой для почек является сдерживание позывов к мочеиспусканию. В этом случае есть риски заброса содержимого мочевого пузыря обратно в орган, что приводит к хроническому пиелонефриту.
«Кроме того, привычка самостоятельно принимать витаминные комплексы и БАДы также пагубна для здоровья почек. Например, витамин С в большом количестве способен приводить к формированию камней. А в целом бесконтрольное употребление БАДов дает нагрузку на почки и способно привести к их повреждению», — отметила Амитова в разговоре с Москвой 24.
Эксперт также посоветовала тщательнее следить за здоровьем почек тем, кто предпочитает сидеть на белковых диетах, поскольку такая пища может повысить уровень мочевой кислоты в крови. Это чревато камнеобразованием.
Амитова напомнила о важности ограничения употребления соленых продуктов. Дело в том, что соль нарушает работу сосудов и приводит к развитию гипертонической болезни, из-за которой сильнее всего страдают почки, сердце и глаза.