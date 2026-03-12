«БАДы и витамины»: Нефролог рассказала об опасных привычках для почек

12 марта 2026, 16:05

Нефролог Амитова: бесконтрольный прием БАДов может нанести вред здоровью почек

Фото: iStock/manassanant pamai

Бесконтрольный прием БАДов и витаминов, а также белковые диеты могут приводить к болезням почек. Об этом предупредила врач-нефролог Марина Амитова.





Она уточнила, что самой опасной привычкой для почек является сдерживание позывов к мочеиспусканию. В этом случае есть риски заброса содержимого мочевого пузыря обратно в орган, что приводит к хроническому пиелонефриту.





«Кроме того, привычка самостоятельно принимать витаминные комплексы и БАДы также пагубна для здоровья почек. Например, витамин С в большом количестве способен приводить к формированию камней. А в целом бесконтрольное употребление БАДов дает нагрузку на почки и способно привести к их повреждению», — отметила Амитова в разговоре с Москвой 24.