Российская телеведущая рассказала о неудачной пластике в Париже

12 марта 2026, 17:09

Татьяна Веденеева призналась, что 15 лет назад сделала неудачную блефаропластику

Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Советская и российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева призналась, что разочарована результатом пластической операции. Об этом она рассказала в интервью журналистке Яне Чуриковой на YouTube.