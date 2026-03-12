Российская телеведущая рассказала о неудачной пластике в Париже
Советская и российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева призналась, что разочарована результатом пластической операции. Об этом она рассказала в интервью журналистке Яне Чуриковой на YouTube.
По словам артистки, 15 лет назад она решилась на блефаропластику в Париже из-за припухлости под левым нижним веком. Однако хирургическое вмешательство провели не так, как она планировала.
Оказалось, что врач затронул не только нижнюю часть левого глаза, но и верхнюю. В результате веки стали «более запавшими», и теперь артистке приходится при помощи светлых теней создавать иллюзию прежней припухлости век. После этого опыта Веденеева больше никогда не ложилась под нож пластического хирурга.
