Российская телеведущая рассказала о неудачной пластике в Париже

Татьяна Веденеева призналась, что 15 лет назад сделала неудачную блефаропластику
Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Советская и российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева призналась, что разочарована результатом пластической операции. Об этом она рассказала в интервью журналистке Яне Чуриковой на YouTube.



По словам артистки, 15 лет назад она решилась на блефаропластику в Париже из-за припухлости под левым нижним веком. Однако хирургическое вмешательство провели не так, как она планировала.

Оказалось, что врач затронул не только нижнюю часть левого глаза, но и верхнюю. В результате веки стали «более запавшими», и теперь артистке приходится при помощи светлых теней создавать иллюзию прежней припухлости век. После этого опыта Веденеева больше никогда не ложилась под нож пластического хирурга.

