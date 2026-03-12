«Ласковый убийца»: Инфекционист предупредил об опасности гепатита С

12 марта 2026, 11:30

Инфекционист Рябов: вирус гепатита C может перейти в рак печени

Фото: iStock/magicmine

С 9 по 15 марта в России проходит неделя борьбы с заражением и распространением хронического вирусного гепатита C. Это заболевание, которое поражает печень и часто протекает незаметно, было открыто относительно недавно, но уже успело приобрести пугающую статистику.





Врач-инфекционист, заместитель главного врача Дубнинской больницы Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал, что вирус гепатита C был открыт только в 1989 году, и долгое время его природа оставалась загадкой для учёных. Главная коварность инфекции кроется в её бессимптомном течении, из-за чего болезнь выявляют слишком поздно.





«Это достаточно серьёзное заболевание и распространённость его очень высокая. При всей этой угрозности он называется "Ласковый убийца". Потому что нет специфических симптомов. Даже если заражение произошло, организм может не подавать сигналов тревоги. Опасность усугубляется тем, что в 80% случаев острая форма переходит в хроническую, что со временем приводит к необратимым последствиям для печени», — сказал эксперт.

«К сожалению, иногда переходит в рак печени. Такое бывает, и это заканчивается достаточно неблагополучно», — предупредил Сергей Рябов.