«А тебе точно к психологу надо?»: врач Федорович честно объяснил, почему терапия может калечить
В последние годы разговоры о ментальном здоровье стали частью повседневности. Психология вышла далеко за пределы академической науки и превратилась сначала в популярное увлечение, а затем – в масштабный рынок. Мы всё чаще обращаемся к психологам, читаем книги о саморазвитии, свободно оперируем терминами вроде «триггеров», «границ» и «токсичности». Но главный вопрос остаётся открытым: действительно ли всё это делает людей спокойнее и счастливее, или лишь даёт удобный словарь для объяснения давно знакомых проблем?
Этой теме посвящён выпуск подкаста «Меня бесит» Студии Р1, гостем которого стал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. В разговоре без смягчений и компромиссов он объяснил, почему поход к психологу всё чаще заканчивается разочарованием, а иногда и новыми психологическими травмами.
Запросы, с которыми приходят к психологу
По словам эксперта, многие люди приходят на консультацию вовсе не за внутренними изменениями. Чаще всего за помощью скрывается желание повлиять на других или найти оправдание собственным ошибкам.
«Все девушки приходят с одним вопросом – как сделать так, чтобы "он" (мужчина – прим. ред.) подчинялся? А мужчины – с другим: где были мои глаза, когда я её выбирал?», – отметил специалист.
Вместо работы над собой клиент нередко ищет инструмент контроля или подтверждение своей правоты. Именно на таких запросах, по словам врача, и строится рынок псевдопсихологии, где легко пообещать быстрый и простой результат.
Профессия без порога входа
Одна из ключевых проблем современной ситуации – резкое снижение требований к тем, кто называет себя психологом. Эксперт прямо говорит о том, насколько легко сегодня получить подобный «статус»:
«Хотите удивиться? Стать психологом-консультантом можно за 3000 рублей, удалённо, за один день».
Отсутствие серьёзной подготовки, клинического опыта и профессиональной ответственности делает такую «помощь» потенциально опасной. Человек приходит за поддержкой, а вместо неё получает шаблонные советы, обвинения или поверхностные техники, не затрагивающие суть проблемы.
Чем опасна псевдопсихология?
Лжепсихология не решает внутренних конфликтов – она их маскирует. Под видом заботы человеку предлагают набор универсальных формул, которые не учитывают его реальный опыт и состояние. Вместо понимания он может столкнуться с фразами вроде «сама виновата», «просто смени мышление» или «будь позитивнее».
Такие подходы подменяют глубокую внутреннюю работу инструкциями из серии «как манипулировать партнёром» или «как всегда быть в ресурсе». В результате проблема никуда не исчезает, а человек просто учится её терпеть, подавляя эмоции и отказываясь от собственных границ.
Александр Федорович жёстко оценивает уровень некоторых «специалистов»:
«Как эти слабоумные психологи пишут "лечим фобии и страхи". Почему слабоумные? Потому что это одно и то же, только одно на русском, другое по-латыни».
Как распознать настоящего психолога?
Эксперт подчёркивает: выбор психолога требует не меньшей внимательности, чем выбор врача любой другой специальности.
Вот несколько аспектов, на которые необходимо обращать внимание при поиске психолога:
- Важно уточнять образование и опыт. Диплом профильного вуза и чёткое понимание метода работы обязательны. Если за плечами только короткие онлайн-курсы или эзотерические практики, это повод насторожиться;
- Стоит избегать тех, кто обещает быстрый результат. Психотерапия – это процесс, а не мгновенное «исцеление». Гарантии решить сложные жизненные проблемы за несколько встреч – серьёзный тревожный сигнал;
- Профессионал не обвиняет и не оправдывает клиента полностью. Его задача – помочь разобраться, а не вынести приговор. Он не станет утверждать, что человек «сам притянул абьюзера», но и не будет закреплять позицию вечной жертвы.
- Психолог не даёт готовых решений. Он помогает человеку найти собственные. Если специалист диктует, как именно нужно жить, – речь идёт не о терапии, а о контроле.
- Язык тоже может многое сказать о квалификации:
«Уже начиная с вопроса о том, "что мы лечим", это как-то сразу говорит о том, что имеешь дело со слабоумным психологом».
В чём корень массового запроса на психологию?
По мнению Александра Федоровича, проблема лежит гораздо глубже, чем личные травмы и неудачные отношения. Она связана с устройством общества в целом:
«Если в обществе есть чёткая структура, психологи не нужны. Проблема у людей ровно одна – отсутствие уверенности в завтрашнем дне. А сегодня у нас нет уверенности даже в сегодняшнем».
Нестабильность, тревога и ощущение неопределённости толкают людей к поиску опоры. Психология в таких условиях становится не только помощью, но и бизнесом, модным трендом и удобным инструментом влияния.
Когда психолог действительно нужен?
Идти к специалисту стоит не потому, что «так принято» или «все так делают», а тогда, когда человеку действительно необходим проводник в собственных мыслях и переживаниях. Выбор психолога должен быть таким же осознанным, как выбор хирурга, ведь речь идёт о душевном здоровье.
Как подчёркивает эксперт, иногда самый важный шаг – задать себе простой и честный вопрос:
«А тебе точно к психологу надо? Может, тебе просто жизнь наладить?».
Настоящие изменения начинаются не с модных терминов и не с кабинета специалиста, а с готовности взглянуть внутрь себя и взять ответственность за собственную жизнь.