В последние годы разговоры о ментальном здоровье стали частью повседневности. Психология вышла далеко за пределы академической науки и превратилась сначала в популярное увлечение, а затем – в масштабный рынок. Мы всё чаще обращаемся к психологам, читаем книги о саморазвитии, свободно оперируем терминами вроде «триггеров», «границ» и «токсичности». Но главный вопрос остаётся открытым: действительно ли всё это делает людей спокойнее и счастливее, или лишь даёт удобный словарь для объяснения давно знакомых проблем?





Этой теме посвящён выпуск подкаста «Меня бесит» Студии Р1, гостем которого стал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. В разговоре без смягчений и компромиссов он объяснил, почему поход к психологу всё чаще заканчивается разочарованием, а иногда и новыми психологическими травмами.



Запросы, с которыми приходят к психологу

«Все девушки приходят с одним вопросом – как сделать так, чтобы "он" (мужчина – прим. ред.) подчинялся? А мужчины – с другим: где были мои глаза, когда я её выбирал?», – отметил специалист.

Профессия без порога входа

«Хотите удивиться? Стать психологом-консультантом можно за 3000 рублей, удалённо, за один день».

Чем опасна псевдопсихология?

«Как эти слабоумные психологи пишут "лечим фобии и страхи". Почему слабоумные? Потому что это одно и то же, только одно на русском, другое по-латыни».

Как распознать настоящего психолога?

Важно уточнять образование и опыт. Диплом профильного вуза и чёткое понимание метода работы обязательны. Если за плечами только короткие онлайн-курсы или эзотерические практики, это повод насторожиться;

Стоит избегать тех, кто обещает быстрый результат. Психотерапия – это процесс, а не мгновенное «исцеление». Гарантии решить сложные жизненные проблемы за несколько встреч – серьёзный тревожный сигнал;

Профессионал не обвиняет и не оправдывает клиента полностью. Его задача – помочь разобраться, а не вынести приговор. Он не станет утверждать, что человек «сам притянул абьюзера», но и не будет закреплять позицию вечной жертвы.

Психолог не даёт готовых решений. Он помогает человеку найти собственные. Если специалист диктует, как именно нужно жить, – речь идёт не о терапии, а о контроле.

Язык тоже может многое сказать о квалификации:

«Уже начиная с вопроса о том, "что мы лечим", это как-то сразу говорит о том, что имеешь дело со слабоумным психологом».

В чём корень массового запроса на психологию?

«Если в обществе есть чёткая структура, психологи не нужны. Проблема у людей ровно одна – отсутствие уверенности в завтрашнем дне. А сегодня у нас нет уверенности даже в сегодняшнем».

Когда психолог действительно нужен?

«А тебе точно к психологу надо? Может, тебе просто жизнь наладить?».