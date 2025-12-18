Россиянам назвали эффективные способы для создания новогоднего настроения

18 декабря 2025, 00:14

Психолог Камицына: музыка и украшения помогут создать новогоднее настроение

Фото: iStock/SyhinStas

Новогодние украшения, тематическая посуда и музыка помогут создать праздничное настроение. Об этом рассказала социальный психолог Мария Камицына.





По ее словам, для того, чтобы почувствовать приближающиеся праздники, можно включить новогоднюю музыку, украсить дом гирляндами и использовать новогоднюю посуду.





«Декорирование дома можно отлично сочетать с досугом: посмотрите фильм про веру в чудо, снежную сказку. В любом случае такие согревающие и атмосферные фильмы помогут настроиться на нужный праздничный лад», — отметила Камицина в разговоре с «Известиями».

