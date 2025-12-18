Россиянам назвали эффективные способы для создания новогоднего настроения
Психолог Камицына: музыка и украшения помогут создать новогоднее настроение
Новогодние украшения, тематическая посуда и музыка помогут создать праздничное настроение. Об этом рассказала социальный психолог Мария Камицына.
По ее словам, для того, чтобы почувствовать приближающиеся праздники, можно включить новогоднюю музыку, украсить дом гирляндами и использовать новогоднюю посуду.
«Декорирование дома можно отлично сочетать с досугом: посмотрите фильм про веру в чудо, снежную сказку. В любом случае такие согревающие и атмосферные фильмы помогут настроиться на нужный праздничный лад», — отметила Камицина в разговоре с «Известиями».
Подготовка к празднику, уборка, избавление от лишних вещей и выбор наряда для встречи Нового года также добавят ощущение предстоящего праздника.
Психолог также посоветовала больше отдыхать, а в выходные посещать пространства, украшенные новогодним декором, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу.
Тем временем в Москве в преддверии Нового года украсили городской транспорт. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
«Оформили поезда, автобусы, электробусы, трамваи и электросуда, а также станции метро и другие объекты инфраструктуры. Украшенный транспорт создает праздничную атмосферу и дарит хорошее настроение москвичам и гостям столицы», — приводит издание слова Ликсутова.
Так, по городу передвигаются украшенные гирляндами и новогодними наклейками трамваи, автобусы и электробусы. Не забыли нарядить поезда и станции метро, плавучие причалы и суда.