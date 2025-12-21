Психолог объяснила причины плохого настроения перед Новым годом
Психолог Роя Ройл объяснила, почему у некоторых людей портится настроение перед Новым годом. Об этом сообщает HuffPost.
Психолог указала на завышенные ожидания от праздника как на одну из возможных причин. По ее мнению, реклама, социальные сети и ближайшее окружение формируют определённый образ, который должен принести счастье. Однако это не всегда происходит, и человек может испытывать разочарование.
Ройл отметила, что плохое настроение перед Новым годом часто свойственно тем, кто в детстве с нетерпением ждал этого праздника и искренне верил в чудеса и подарки. Хотя это ощущение может сохраняться на протяжении многих лет, во взрослом возрасте оно нередко сопровождается чувством разочарования.
Кроме того, психолог подчеркнула, что плохие ассоциации с Новым годом также могут стать причиной негативных эмоций. Это могут быть травмирующие или неприятные события, которые произошли в праздничные дни.
