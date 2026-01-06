«Новые краски»: Психолог рассказала, как улучшить отношения с супругом во время новогодних выходных

06 января 2026, 12:43

Психолог Юданова: улучшить отношения с супругом можно с помощью свиданий

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Длинные новогодние праздники — это возможность провести время с семьей и улучшить отношения со своими вторыми половинками. Как это сделать, и не будет ли обратного эффекта, когда дома все друг другу надоедают?





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что отношения между супругами — вселенная, которую нужно подпитывать любовью, гармонией и новыми красками. Только тогда семья будет чувствовать себя счастливо.





Рекомендации на каникулы всем любящим парам и тем, кто сейчас сомневается и скучает по былым временам:

Отправляйте детей к бабушкам и дедушкам, крестным, дядям и тётям, крестным, а сами идите в кино.

«Покупайте билеты в кино на места для поцелуев. Обязательно наденьте новогоднее настроение и все самое красивое из гардероба. Не забудьте про любимый аромат. Наслаждайтесь друг другом», — сказала она.

Каждое праздничное утро начинаете с доброго слова, благодарности или похвалы своего любимого человека. И заканчивайте день тем же.

Готовьте завтрак в постель.

«Многие уже забыли о такой важной детали в отношениях. Это про заботу и внимание, которой так порой не хватает в силу занятости и вечной беготни», — добавила психолог.

Пишите записочки с признанием в любви или с тёплыми воспоминаниями и расклеивайте по всему дому.

«И пусть это видят ваши дети, ведь любящие друг друга родители дают чувство уверенности и опоры ребенку», — посоветовала Юданова.

Пригласите свою вторую половинку на романтическое свидание.

Устройте совместный просмотр свадебных фото, видео. Вспомните, как все начиналось, поговорите о тех счастливых временах.

Обсудите вместе план на ближайшее будущее, запишите его и приступите к выполнению хотя-бы первого пункта.

Запланируйте мини- отпуск в романтическое место без детей.

«И это не будет эгоизмом, это будет заботой о ваших отношениях. Детям нужны любящие и отдохнувшие родители», — отметила собеседница.

Приготовьте друг другу сюрпризы и больше оставайтесь на едине.

«Пробуйте, импровизируйте и не говорите, что у вас нет времени», — заключила Юлия Юданова.