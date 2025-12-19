Абросимов день 20 декабря: почему нельзя брать деньги в долг, носить яркую одежду и стирать белье, народные приметы
Каждый год 20 декабря православные христиане вспоминают святого Амвросия, епископа Медиоланского. Какие традиции и приметы связаны с этим днем читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Амвросий жил в IV веке, когда Западная Римская империя переживала сложные времена. Епископ Медиоланский родился в знатной христианской семье, среди его предков была святая мученица Сотерия, пострадавшая за веру во время гонений при императоре Диоклетиане. Амвросий получил отличное образование в Риме, изучая право и ораторское искусство. Его талант заметили при дворе, и в 370-х годах он стал префектом Северной Италии с центром в Медиолане — городе, который играл важную роль в политической и церковной жизни.
В 374 году в Медиолане проходили выборы нового епископа. Они обострили противоречия между православными христианами и последователями арианской ереси. Амвросий пришел в храм, чтобы успокоить народ. В этот момент раздался детский голос: «Амвросий — епископ». Толпа поддержала это решение, и светский чиновник оказался главным кандидатом на пост главы церкви. На тот момент святитель даже не был крещен. Но он воспринял это как волю Божию и согласился. 30 ноября принял крещение, стал священником, а 7 декабря уже был епископом Медиоланским — всего за семь дней прошел все ступени церковной иерархии.
После этого Амвросий раздал свое имущество и выбрал скромный образ жизни. Он быстро стал известным проповедником и вошел в число четырех великих Учителей Церкви. Святитель оставил много богословских трудов и духовных гимнов, которые повлияли на христианское богослужение. Особенно запомнилась его роль в судьбе блаженного Августина. Проповеди Амвросия помогли ему найти веру.
При жизни Амвросий пользовался большой любовью народа. После смерти его мощи поместили в храме, который он построил в Милане. Позже на этом месте воздвигли базилику, где они находятся и сегодня.
Традиции дняНа Руси день Абросима считался важным переходом к рождественскому времени. С 20 декабря до Рождества больших праздников не было, и именно с этого момента начинался период тишины и подготовки. Говорили: «Абросимов день — порядок в доме, тишина в душе». Этот день проходил спокойно, без суеты. Мужчины рано вставали, шли в хлев, чистили стойла и занимались ремонтом. Часто забивали свиней и птиц, солили сало, коптили мясо и рыбу, чтобы на Святки стол был богатым.
Женщины проверяли запасы в погребах, перебирали овощи и соленья, убирали в доме и обновляли занавески. Такой порядок символизировал очищение перед зимними праздниками. Незамужние девушки начинали шить приданое — рубахи и скатерти. Замужние занимались починкой одежды и вышивкой. Считалось, что аккуратная работа с нитками в этот день помогает создать благополучие на следующий год. На праздник часто пекли караваи с овсом внутри. Рядом ставили чаши с медом и водой. Угощение привлекало счастье, здоровье и удачу.
Народные запретыЭтот день выпадает на Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января. В это время верующие стараются ограничивать себя в еде и развлечениях. На стол не ставили мясные и молочные продукты, яйца, сдобные пироги и алкоголь.
Вот что еще не рекомендуется делать 20 декабря:
- Не стирайте белье — вода считается «тяжелой», и можно потерять здоровье и удачу.
- Женщинам лучше не работать — это может привести к болезням зимой.
- Девушкам не стоит мыть или расчесывать волосы — есть риск «смыть» красоту и счастье.
- Не надевайте яркую одежду, особенно выходя из дома — это может привлечь злых духов и завистников.
- Ссоры и громкие конфликты в этот день могут затянуться на долгие месяцы.
- Не стоит давать или брать деньги в долг вечером — с ними можно «отдать» и достаток, а вернуть долги будет сложно.
- Не отправляйтесь в дальние поездки без необходимости — такой путь может оказаться трудным.
- Избегайте рискованных дел и спонтанных покупок — они не принесут пользы.