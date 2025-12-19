В Кемерове развернут традиционную предновогоднюю сельскохозяйственную ярмарку

19 декабря 2025, 14:49

Фото: iStock/Fernando Rico Mateu

19 декабря в центре Кемерова на площади Советов развернется традиционная предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», производители из Кузбасса и Алтайского края представят на ярмарке фермерские продукты и новогодние сувениры.





«Для гостей будут работать полевая кухня с горячим угощением и волонтёры, готовые помочь пожилым людям с покупками», — говорится в материале.

