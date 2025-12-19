В Кемерове развернут традиционную предновогоднюю сельскохозяйственную ярмарку
19 декабря в центре Кемерова на площади Советов развернется традиционная предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным «Сiбдепо», производители из Кузбасса и Алтайского края представят на ярмарке фермерские продукты и новогодние сувениры.
«Для гостей будут работать полевая кухня с горячим угощением и волонтёры, готовые помочь пожилым людям с покупками», — говорится в материале.
Из-за ярмарки на прилегающих улицах временно ограничат парковку автомобилей.
Тем временем в столице начали работать ярмарки выходного дня, где можно приобрести сушеные и вяленые ягоды. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сайт столичного мэра.
«Сушеные ягоды и фрукты, например шиповник, получают путем удаления влаги. Они подходят для долгого хранения и заваривания. На Руси шиповник часто смешивали с сушеной морковью и яблочной кожурой — получался душистый сладковатый взвар, который пили всей семьей», — говорится в сообщении.
Кроме того, на межрегиональных ярмарках можно приобрести продукты с ферм Калужской, Нижегородской, Владимирской областей и других регионов.