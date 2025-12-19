Путин признался, что не сомневается в существовании бога
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в существовании бога. В этом он признался в ходе прямой линии.
Президент отметил, что господь не знает, что люди на планете разделились на какие-то церкви.
«У нас общие ценности, вот, что главное, вот, что нас объединяет», — уточнил российский лидер.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.