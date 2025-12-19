Путин признался, что не сомневается в существовании бога

19 декабря 2025, 14:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в существовании бога. В этом он признался в ходе прямой линии.





Президент отметил, что господь не знает, что люди на планете разделились на какие-то церкви.





«У нас общие ценности, вот, что главное, вот, что нас объединяет», — уточнил российский лидер.