«Эффект снежного тумана»: Россиянам рассказали, как лучше украсить дом к Новому году
VEROL: для украшения дома к Новому году стоит выбрать молочные и ледяные оттенки
В 2026 году для украшения дома к Новому году лучше выбирать приглушённые оттенки. Об этом рассказали эксперты бренда стеновых решений VEROL.
Отмечается, что в этом году на смену ярким цветам и агрессивному блеску приходят мягкие, приглушённые палитры. Сегодня в тренде находятся дымчато-белые, молочные и ледяные оттенки, создающие эффект снежного тумана, а также природные зелёные тона с карамельными, медовыми и песочными акцентами.
«Символ года — Лошадь — особенно «благосклонен» к земным, натуральным цветам, поэтому всё, что ассоциируется с лесом, деревом и текстилем, выглядит максимально уместно. Лучше избегать кислотных оттенков, чрезмерного глянца и пёстрой мишуры — такой декор визуально перегружает пространство и уже не воспринимается как современный», — приводит RuNews24.ru рекомендации экспертов.
Уточняется, что в 2026 году актуальны модели ёлок с лёгкой асимметрией, как будто дерево только привезли из леса. Для украшения стоит выбрать матовые шары, вязаные и шерстяные элементы, деревянные подвески, бумажные снежинки, игрушки из фетра и ротанга.
Пространство вокруг ёлки можно украсить монохромными гирляндами тёплого свечного света. Также можно сделать натуральные композиции из хвои, эвкалипта и хлопка, установить декоративные фонари или подсвечники. Кроме того, не стоит отказываться и от элегантных интерьерных наклеек.