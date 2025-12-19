«Эффект снежного тумана»: Россиянам рассказали, как лучше украсить дом к Новому году

19 декабря 2025, 13:23

VEROL: для украшения дома к Новому году стоит выбрать молочные и ледяные оттенки

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

В 2026 году для украшения дома к Новому году лучше выбирать приглушённые оттенки. Об этом рассказали эксперты бренда стеновых решений VEROL.





Отмечается, что в этом году на смену ярким цветам и агрессивному блеску приходят мягкие, приглушённые палитры. Сегодня в тренде находятся дымчато-белые, молочные и ледяные оттенки, создающие эффект снежного тумана, а также природные зелёные тона с карамельными, медовыми и песочными акцентами.





«Символ года — Лошадь — особенно «благосклонен» к земным, натуральным цветам, поэтому всё, что ассоциируется с лесом, деревом и текстилем, выглядит максимально уместно. Лучше избегать кислотных оттенков, чрезмерного глянца и пёстрой мишуры — такой декор визуально перегружает пространство и уже не воспринимается как современный», — приводит RuNews24.ru рекомендации экспертов.