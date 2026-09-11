«Абсолютная истина»: Эксперт объяснил, зачем школьный психолог нужен самим учителям
Психолог Громов: учителям в школах тоже нужен психолог
Учителя сегодня все чаще сталкиваются с профессиональным выгоранием и порой не знают, как работать с «особыми» детьми. В этих ситуациях им нужна поддержка школьного психолога.
Однако детский психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» заявил, что в школе психолог нужен не только ученикам, но и самим учителям, причём сразу по двум причинам: из-за эмоционального истощения и из-за нехватки специальных знаний для работы со «сложными» детьми.
«Абсолютная истина, что и учителям нужны психологи, то есть в этом нет ничего сверхъестественного. Чем больше работает педагог, тем ярче у него выражено профессиональное выгорание. К тому же, современная работа с детьми требует особых компетенций, которыми обладают далеко не все учителя. Речь идёт о детях из той самой целевой группы — с особыми образовательными потребностями, поведенческими особенностями, психологическими травмами», — пояснил он.
Громов подчеркнул, что учитель, который работает с «особым» учеником, часто остаётся с этой задачей один на один. Психолог в этой ситуации становится не просто «кабинетом для разговоров», а связующим звеном — специалистом, который помогает педагогу выстроить взаимодействие с ребёнком так, чтобы не навредить ни ему, ни самому учителю.
Таким образом, по мнению эксперта, школьный психолог — это фигура, которая работает на всю образовательную систему: он поддерживает детей из группы риска, помогает учителям справляться с выгоранием и подсказывает, как взаимодействовать с теми, кто требует особого подхода.