«Абсолютная истина»: Эксперт объяснил, зачем школьный психолог нужен самим учителям

11 сентября 2026, 13:18

Психолог Громов: учителям в школах тоже нужен психолог

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учителя сегодня все чаще сталкиваются с профессиональным выгоранием и порой не знают, как работать с «особыми» детьми. В этих ситуациях им нужна поддержка школьного психолога.





Однако детский психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» заявил, что в школе психолог нужен не только ученикам, но и самим учителям, причём сразу по двум причинам: из-за эмоционального истощения и из-за нехватки специальных знаний для работы со «сложными» детьми.





«Абсолютная истина, что и учителям нужны психологи, то есть в этом нет ничего сверхъестественного. Чем больше работает педагог, тем ярче у него выражено профессиональное выгорание. К тому же, современная работа с детьми требует особых компетенций, которыми обладают далеко не все учителя. Речь идёт о детях из той самой целевой группы — с особыми образовательными потребностями, поведенческими особенностями, психологическими травмами», — пояснил он.