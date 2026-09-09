«Вместо могилы»: Психолог предложила альтернативный и безопасный путь для рекламы Мироновой

09 сентября 2026, 18:33

Психолог Кардиакос: вместо могил Миронова в рекламе могла использовать символизм

Анастасия Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Бренд уходовой косметики Анастасии Мироновой решил продвигать парфюм для волос через изображение кладбища, объяснив это личной болью и «архивом воспоминаний». Однако подписчики сочли такой ход циничным кощунством и попросили проверить блогершу.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» предложила альтернативный путь, которым могла бы воспользоваться блогерша, если бы хотела сохранить глубину идеи, но не шокировать подписчиков. В киноиндустрии для обозначения смерти и утраты используют символы, а не шокирующие прямые кадры.





«Есть в киноиндустрии термин, который обозначает символизм. То есть нам не напрямую показывают, что человек умер, а символом, например, летящей над пустынной землей птицей. То есть если бы не было прямолинейности, то подобная интеграция была бы более корректной», — сказала она.

во-первых, подобные изображения неизбежно вызывают сильные эмоции.

во-вторых, зрители имеют полное право быть недовольными, когда их не предупредили о содержании контента.

в-третьих, попытка соединить рекламу (позитивное или нейтральное действие) с прямым изображением могилы — это попытка скрестить тематики, которые не являются соседними.

«Это логичный резонанс. Эмоции она точно вызвала, но за это тоже нужно уметь нести ответственность определенного характера, потому что ты работаешь на публику, а это риски ретравматизации и прочего», — резюмировала Кардиакос.