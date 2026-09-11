Психолог Творек назвала разговоры с собой способом снизить стресс

11 сентября 2026, 11:14

Психолог Творек: Разговоры с самим собой помогают упорядочить мысли и чувства

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Психолог Грейс Творек заявила, что внутренние монологи и произнесенные вслух фразы помогают человеку привести в порядок эмоции и мысли. Эта привычка облегчает выполнение ежедневных задач, снимает напряжение и развивает способность анализировать собственные переживания. Об этом сообщает La Nacion.