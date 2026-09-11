Психолог Творек назвала разговоры с собой способом снизить стресс
Психолог Грейс Творек заявила, что внутренние монологи и произнесенные вслух фразы помогают человеку привести в порядок эмоции и мысли. Эта привычка облегчает выполнение ежедневных задач, снимает напряжение и развивает способность анализировать собственные переживания. Об этом сообщает La Nacion.
По словам специалиста, беседа с собой помогает найти выход из личных трудностей и внимательнее оценить ситуацию. Творек считает такую практику полезной для психического состояния. Психолог Гэри Лупян поддержал коллегу. Он отметил, что проговаривание действий способно повысить мотивацию, особенно перед неприятными или сложными делами.
Лупян привел результаты эксперимента с поиском предметов в комнате. Участники, вслух называвшие нужные вещи, справлялись с заданием быстрее тех, кто искал молча.
Читайте также: