Психолог Уманова объяснила причины публичного оголения на дорогах

11 сентября 2026, 09:48

Психолог Уманова: женщины, оголяющиеся на дорогах, продают свой образ

Фото: iStock/dimid_86

Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова заявила, что демонстративное раздевание перед камерой нередко становится способом привлечь внимание и получить подтверждение собственной ценности.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила: в потоке контента тело для некоторых людей превращается в наиболее быстрый инструмент, помогающий выделиться. Человек фактически использует внешность как витрину и продает аудитории созданный образ.



Уманова считает, что подобное поведение само по себе не всегда говорит о психическом расстройстве. Оно может отражать стремление быть замеченным в среде, где внимание окружающих воспринимают как доказательство собственной значимости.



За нарочитой сексуальностью вне съемок часто скрывается нехватка искреннего общения, добавила психолог. При отсутствии внутренней опоры или после эмоционального пренебрежения человек порой начинает выражать себя через тело.





«Это бессознательная попытка сказать окружающим: "Я существую, обратите на меня внимание"», — отметила Уманова.