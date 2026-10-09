«Абьюз — это не всегда побои»: Россиянам рассказали, как распознать невидимое насилие
Психологи Ланг и Золотилов: абьюз разрушает внутренний мир человека
Семейный абьюз часто представляют как физическое насилие, но специалисты утверждают: разрушение личности изнутри не менее опасно. Как это происходит?
Психолог Сергей Ланг и психиатр-нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» объяснили, что жертвой может стать любой — независимо от пола.
«Когда мы слышим слово "абьюз", представляем чаще всего побои и крики. Но это лишь верхушка айсберга. Абьюз — это не всегда означает бить, издеваться над человеком, выгонять из дома, пытаться его физически держать в страхе. Нет. Очень часто это означает уничтожение изнутри»,— сказал Ланг.
Классическая система абьюзера, по его словам, выглядит так: полностью разрушить внутренний мир человека, то есть «отрезать» его от друзей, обесценить увлечения, переделать под себя.
«При этом абьюзерами бывают не только мужчины. Женщины тоже часто проявляют агрессивное поведение. Фразы вроде "Какой ты мужчина, толку от тебя нет" — это чистый классический абьюз», — объяснил психолог.
Психиатр-нарколог Сергей Золотилов добавил медицинский аспект: если говорить о патологии, то корни абьюза часто уходят в детство.
«Человек, не реализовав какие-то свои амбиции или переняв деструктивную разрушающую модель поведения с раннего возраста, считает, что такая поведенческая модель является нормальной для общества, и он её несёт сквозь жизнь. Ребёнок, который видел, как родители бьют посуду и устраивают баталии, воспринимает это как норму. Став взрослым, он воспроизводит ту же модель со своим партнёром. Это колоссальный вред, потому что человек не видит в себе проблемы и не доходит до специалиста», — предупредил Золотилов.
Отдельная тема, по мнению экспертов, абьюз как тренд.
«Клиентка решила, что мужчина — абьюзер, потому что он спросил, как она добралась с работы и все ли в порядке. Это не контроль. Любой мужчина, который интересуется женщиной, хочет знать, что она в безопасности. Но современные женщины насмотрелись роликов и считают, что это абьюз. Воспринимая эту естественную мужскую черту как насилие, женщины рискуют остаться одни в поиске "идеального" партнёра, которого не существует», — заключил Ланг.