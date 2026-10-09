«Абьюз — это не всегда побои»: Россиянам рассказали, как распознать невидимое насилие

09 октября 2026, 16:35

Психологи Ланг и Золотилов: абьюз разрушает внутренний мир человека

Фото: iStock/kieferpix

Семейный абьюз часто представляют как физическое насилие, но специалисты утверждают: разрушение личности изнутри не менее опасно. Как это происходит?





Психолог Сергей Ланг и психиатр-нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» объяснили, что жертвой может стать любой — независимо от пола.





«Когда мы слышим слово "абьюз", представляем чаще всего побои и крики. Но это лишь верхушка айсберга. Абьюз — это не всегда означает бить, издеваться над человеком, выгонять из дома, пытаться его физически держать в страхе. Нет. Очень часто это означает уничтожение изнутри»,— сказал Ланг.

«При этом абьюзерами бывают не только мужчины. Женщины тоже часто проявляют агрессивное поведение. Фразы вроде "Какой ты мужчина, толку от тебя нет" — это чистый классический абьюз», — объяснил психолог.

«Человек, не реализовав какие-то свои амбиции или переняв деструктивную разрушающую модель поведения с раннего возраста, считает, что такая поведенческая модель является нормальной для общества, и он её несёт сквозь жизнь. Ребёнок, который видел, как родители бьют посуду и устраивают баталии, воспринимает это как норму. Став взрослым, он воспроизводит ту же модель со своим партнёром. Это колоссальный вред, потому что человек не видит в себе проблемы и не доходит до специалиста», — предупредил Золотилов.

«Клиентка решила, что мужчина — абьюзер, потому что он спросил, как она добралась с работы и все ли в порядке. Это не контроль. Любой мужчина, который интересуется женщиной, хочет знать, что она в безопасности. Но современные женщины насмотрелись роликов и считают, что это абьюз. Воспринимая эту естественную мужскую черту как насилие, женщины рискуют остаться одни в поиске "идеального" партнёра, которого не существует», — заключил Ланг.