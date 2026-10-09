Психолог рассказала о техниках самопомощи при страхе перед БПЛА

09 октября 2026, 13:22

Психолог Иконникова: при страхе перед БПЛА нужно правильно дышать

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Страх перед атаками БПЛА сильно влияет на психику, хотя человек может никогда не сталкиваться с ними напрямую. Как справляться с этой тревогой?





Доцент кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании РГПУ им. А. И. Герцена Галина Иконникова в беседе с «Радио 1» назвала практические приемы, которые помогают в момент, когда человек слышит звук дрона или получает сообщение об опасности. Среди них — дыхание «4–4–6» и ограничение новостного потока.





«Дрон не имеет лица. У человека нет возможности его контролировать. Он появляется внезапно. Человек воспринимает его жужжание как сигнал приближающейся опасности. Мозг переходит в режим гипернастороженности. Чтобы успокоиться, можно применить такую технику дыхания: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 6–8. Выдох длиннее вдоха — это активирует парасимпатическую систему», — посоветовала она.

«Ежедневная демонстрация кадров атак по телевидению, в СМИ, соцсетях, рассказы знакомых о последствиях БПЛА быстро стирают границу между фронтом и тылом. Дом перестает быть крепостью. Это подрывает базовое чувство безопасности, сформированное у человека с детства. Когда об угрозе говорят каждый день, мозг начинает считать ее вероятной, даже если статистически она маловероятна. Это ошибка доступности: чем легче мы вспоминаем примеры, тем выше оцениваем риск», — отметила Иконникова.

«Выберите 1–2 проверенных источника и смотрите их 1–2 раза в день. Помогают прогулка, приседания, напряжение-расслабление мышц. Позвоните близкому, проговорите чувства. Не оставайтесь один на один с тревогой. Проверьте, что укрытие доступно, телефон заряжен, документы собраны. Это дает иллюзию контроля, но здоровую», — сказала психолог.

«Наиболее уязвимы к страху дети и пожилые люди. Дети зависят от взрослых, остро реагируют на тревогу родителей и чувствуют их страх. Пожилые люди больше доверяют слухам и паническим сообщениям. В группе риска также находятся люди с уже существующими тревожными расстройствами или с опытом травмы. С детьми об угрозе БПЛА надо говорить честно. Но с опорой на безопасность и возраст. Не стоит обманывать их или перегружать ужасами, нельзя обесценивать их страх, паниковать при них. Нужно больше говорить о безопасности и отвлекать совместными делами. Меньше страдают люди с устойчивой психикой, хорошей социальной поддержкой и те, кто сохраняет чувство контроля и смысла», — заключила эксперт.