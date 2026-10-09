«Снотворное не поможет»: Психолог рассказала, как сон связан со скрытой депрессией
Психолог Трифонова: бессонница может быть признаком депрессии
Известно, что бессонница может быть признаком депрессии, но делать обратный вывод — «плохо сплю, значит, у меня депрессия» — неверно. Как связаны сон, стресс и иммунитет, и какие простые правила помогут сохранить психическое здоровье?
Медицинский психолог Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» заявила, что бессонница вполне может быть признаком депрессии. Однако здесь важно не сделать обратный вывод.
«У бессонницы есть огромное количество причин. Человек может не спать из-за тревоги или какой-то соматической боли, определённых заболеваний, применения медикаментозного лечения», — сказала она.
По словам эксперта, при депрессии нарушение сна действительно встречается часто: кто-то долго не может заснуть, кто-то за ночь несколько раз просыпается. И здесь наблюдается характерная жалоба — ранние пробуждения.
«Человек просыпается обычно в четыре-пять часов утра и больше не может заснуть. А у некоторых людей происходит и обратное: они начинают спать значительно больше. Я бы здесь предостерегла от какой-то схемы, а предложила выяснить конкретную причину. Если, допустим, человек лежит в кровати два часа или прокручивает в голове какие-то мысли, то тут имеет место тревожный компонент», — объяснила психолог.
Трифонова отметила, что необходимо замечать свои изменения и понимать, почему они происходят.
«Если вы стали хуже спать, постоянно раздражены, перестали радоваться, то необязательно ждать, когда станет совсем плохо. Нужно начинать разбираться. Также в жизни важно движение, но необязательно ходить пять раз в неделю в спортзал — обычная минимальная физическая активность уже имеет значение», — отметила собеседница.
Она подчеркнула, что антидепрессанты в случае плохого эмоционального состояния нельзя принимать самостоятельно — только по назначению врача, потому что здесь играют роль соответствующие клинические показания.
«Не все болезни от нервов. Если у человека проблемы с желудком, то не нужно его отправлять к психологу. Сначала мы должны исключить медицинскую проблему, но и не делать вид, что тело живёт отдельно от психики. Постоянные конфликты дома, огромная нагрузка на работе, недосып, тревога, хронический стресс — все это действительно может влиять на сон, пищевое поведение и соматические болезни», — предупредила Трифонова.