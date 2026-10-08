Психолог объяснила, почему осенняя хандра может затягиваться

08 октября 2026, 17:03

Психолог Иванова: стереотип об осенней хандре мешает менять свое состояние

Фото: istockphoto / Elena Perova

Осенний упадок сил связан не только с сокращением светового дня. Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Санкт-Петербурга Марина Иванова рассказала «Петербургскому дневнику», что на состояние людей также влияет привычный стереотип об осени как о времени дождей, уныния и хандры.





По словам специалиста, осенью человеку приходится адаптироваться к уменьшению количества света, тепла и движения. Из-за этого нарушается привычный ритм жизни, снижается уровень энергии, а психике становится сложнее полноценно отдыхать.



«Осень ассоциируется с периодом уныния, дождей и хандры. Из-за этого шаблона человек расслабляется и перестает что-либо менять, воспринимая ситуацию как должное», — объяснила Иванова.