Психолог объяснила, почему осенняя хандра может затягиваться
Психолог Иванова: стереотип об осенней хандре мешает менять свое состояние
Осенний упадок сил связан не только с сокращением светового дня. Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Санкт-Петербурга Марина Иванова рассказала «Петербургскому дневнику», что на состояние людей также влияет привычный стереотип об осени как о времени дождей, уныния и хандры.
По словам специалиста, осенью человеку приходится адаптироваться к уменьшению количества света, тепла и движения. Из-за этого нарушается привычный ритм жизни, снижается уровень энергии, а психике становится сложнее полноценно отдыхать.
«Осень ассоциируется с периодом уныния, дождей и хандры. Из-за этого шаблона человек расслабляется и перестает что-либо менять, воспринимая ситуацию как должное», — объяснила Иванова.Психолог также отметила, что осеннюю хандру не стоит объяснять только снижением уровня серотонина. Одним из возможных механизмов она назвала рассогласованность циркадных ритмов из-за сокращения светового дня.
При появлении тревоги или подавленного состояния специалист советует начать с простых действий: выйти из дома хотя бы на десять минут, больше двигаться, следить за сном и питанием. Если состояние сохраняется дольше двух недель, нарушаются сон и аппетит или появляются мысли о бессмысленности жизни, стоит обратиться к специалисту.