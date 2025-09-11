Адвокат объяснил, как не получить штраф в общественном месте за поцелуй с любимым человеком
Адвокат Зайцев: за взаимный поцелуй в общественном месте штрафа не будет
В России за поцелуй в общественных местах могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей или арестовать до 15 суток. По словам юристов, поцелуи с любимым человеком могут расценить как не только как проявление чувств, но и как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).
Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Павел Зайцев в беседе с «Радио 1» заявил, что пока подобные действия не квалифицируются как уголовно наказуемые, но все зависит от умысла виновного лица.
«Может быть это попадет и под статью уголовного кодекса. Тут много нюансов. Сначала нужно установить умысел, а потом уже все остальное. Если незнакомый человек подошел к чужой девушке и руку приложил, то это уголовная ответственность. Если человек со своей девушкой целуется на улице, и она не возражает, то здесь никакой ответственности не будет», — объяснил эксперт.
Он напомнил, что незаконными считаются действия, совершенные против воли человека.
«Здесь речь не о взаимных поцелуях из нежности, а о неожиданных. Очень легко установить, знакомы люди или нет. Это необходимо для того, чтобы на улицах навести порядок, защитить наших детей, жен, матерей, сестер от насильственных действий», — сказал адвокат.
По его словам, никакого штрафа за поцелуй в общественном месте с любимым человеком не будет, единственный нюанс — это может смущать окружающих, и тогда речь уже об элементарной этике.
«Влюбленным парам целоваться на улице можно, но если вас засняли, объясните, что любите друг друга», — заключил Зайцев.