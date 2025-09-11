Адвокат объяснил, как не получить штраф в общественном месте за поцелуй с любимым человеком

11 сентября 2025, 11:31

Адвокат Зайцев: за взаимный поцелуй в общественном месте штрафа не будет

Фото: istockphoto/Strelciuc Dumitru

В России за поцелуй в общественных местах могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей или арестовать до 15 суток. По словам юристов, поцелуи с любимым человеком могут расценить как не только как проявление чувств, но и как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).





Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Павел Зайцев в беседе с «Радио 1» заявил, что пока подобные действия не квалифицируются как уголовно наказуемые, но все зависит от умысла виновного лица.





«Может быть это попадет и под статью уголовного кодекса. Тут много нюансов. Сначала нужно установить умысел, а потом уже все остальное. Если незнакомый человек подошел к чужой девушке и руку приложил, то это уголовная ответственность. Если человек со своей девушкой целуется на улице, и она не возражает, то здесь никакой ответственности не будет», — объяснил эксперт.

«Здесь речь не о взаимных поцелуях из нежности, а о неожиданных. Очень легко установить, знакомы люди или нет. Это необходимо для того, чтобы на улицах навести порядок, защитить наших детей, жен, матерей, сестер от насильственных действий», — сказал адвокат.

«Влюбленным парам целоваться на улице можно, но если вас засняли, объясните, что любите друг друга», — заключил Зайцев.