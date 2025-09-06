Российских туристов арестовали в Турции за поцелуй у мечети

06 сентября 2025, 05:51

Фото: iStock/BrianAJackson

В Стамбуле арестованы российские туристы, обвиняемые в публичном поцелуе во дворе мечети. Им грозит наказание в виде лишения свободы по обвинению в нарушении общественного порядка и норм исламской морали.