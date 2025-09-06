Российских туристов арестовали в Турции за поцелуй у мечети
В Стамбуле арестованы российские туристы, обвиняемые в публичном поцелуе во дворе мечети. Им грозит наказание в виде лишения свободы по обвинению в нарушении общественного порядка и норм исламской морали.
Инцидент произошел в районе мечети Чамлыджа — одной из крупнейших и наиболее почитаемых мечетей Стамбула. По информации журналиста турецкого телеканала ATV Аякута Гюля, против россиян было подготовлено обвинительное заключение, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.
Представители российских туристов настаивают на их невиновности, утверждая, что при входе в мечеть они не видели никаких знаков, запрещающих романтические действия — ни письменных, ни визуальных. По их словам, они не предполагали, что поцелуй может быть расценен как предосудительное действие.
Однако, согласно нормам ислама, подобное поведение действительно считается недопустимым на территории религиозных сооружений. Мужчинам и женщинам в мечетях не рекомендуется не только целоваться, но также обниматься и даже держаться за руки. Этот запрет распространяется на всех посетителей, включая законных супругов. Согласно исламской традиции, поведение в священных местах должно быть тихим и благоговейным.
